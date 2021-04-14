Гусев не считает уход Березуцкого из ЦСКА в «Краснодар» предательством

«Думаю, он посчитал, что Гончаренко даст ему больше, чем Олич в плане опыта.

Возможно, Василия могло задеть то, что не его назначили главным после ухода Гончаренко.

Безусловно, не назову его уход предательством: он ЦСКА отдал все. Наверное, на его взгляд, по отношению к нему тоже поступили неправильно», - приводит слова Гусева «Sport24.ru».

Напомним, сегодня стало известно, что Василий Березуцкий перебрался в «Краснодар» в тренерский штаб экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.