Кокорин приступил к индивидуальным тренировкам с мячом

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин продолжает восстановление от повреждения.
Как сообщает Fiorentina News, в среду 30-летний футболист продолжил индивидуальные тренировки и уже работал с мячом.
Напомним, что у Кокорина травма прямой мышцы бедра. В конце марта нападающий из Рима, где проходил курс лечения.
В текущем сезоне Александр провел за «Фиорентину» три матча, но результативными действиями не отметился, получив желтую карточку.
17 апреля «фиалки» сыграют в чемпионате Италии против «Сассуоло».