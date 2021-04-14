РФС опубликовал текст заключения ЭСК по поводу спорных эпизодов матча «Локомотив» – «Спартак»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал текст заключения Экспертно-судейской комиссии по поводу спорных эпизодов в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак».
Напомним, что красно-белые обратились в ЭСК с просьбой оценить решения арбитра Кирилла Левникову по поводу неназначенных 11-метровых в эпизодах на 44-й, 52-й и 87-й минутах.
Вот, что сказано в заключении комиссия:
1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» №45 Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между футболистами «Локомотива» №45 Александром Сильяновым и «Спартака» №24 Квинси Промесом Комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.
2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 52-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что по имеющимся видеозаписям спорного эпизода мяч после удара футболиста «Спартака» №8 Виктора Мозеса отрикошетил от груди игрока «Локомотива» №3 Пабло Насименто, не коснувшись его руки.
3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 87-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что после рикошета мяча от бедра футболиста «Локомотива» №45 Александра Сильянова он отскакивает к игроку «Спартака» №39 Павлу Маслову, не коснувшись руки защитника.
В голосовании по матчу «Локомотив» – «Спартак» приняли участие шесть членов ЭСК: Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. Николай Левников и Сергей Зуев взяли самоотвод. Решения по всем трем эпизодам были приняты единогласно.
Напомним, что 11 апреля «Локомотив» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:0.
Член ЭСК РФС Николай Левников – отец Кирилла Левникова.