РФС опубликовал текст заключения ЭСК по поводу спорных эпизодов матча «Локомотив» – «Спартак»

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал текст заключения Экспертно-судейской комиссии по поводу спорных эпизодов в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак».

Напомним, что красно-белые обратились в ЭСК с просьбой оценить решения арбитра Кирилла Левникову по поводу неназначенных 11-метровых в эпизодах на 44-й, 52-й и 87-й минутах.

Вот, что сказано в заключении комиссия:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 44-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что первым в мяч сыграл защитник «Локомотива» №45 Александр Сильянов. Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между футболистами «Локомотива» №45 Александром Сильяновым и «Спартака» №24 Квинси Промесом Комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру.