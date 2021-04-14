Иржи Ярошик: Может, Олич хотел позвать других помощников

«Это сюрприз для меня. Возможно, Гончаренко предложил лучшие условия и больше свободы. Может, Василию в принципе комфортнее работать с Виктором.

Вдруг Олич, например, хотел позвать других помощников?

Верю, что Березуцкий вернется из «Краснодара», став еще сильнее, и, возможно, через несколько лет все-таки возглавит ЦСКА», - приводит слова чеха «Sport24.ru».

Напомним, Василий Березуцкий покинул ЦСКА, в котором работал помощником главного тренера, и перебрался в «Краснодар» вслед за экс-наставником московских армейцев Виктором Гончаренко.