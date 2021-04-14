Нагельсманн опроверг информацию об интересе со стороны «Баварии»

«Никаких переговоров с «Баварией» не было и нет. Понятия не имею, откуда Маттеус взял эту информацию.

Я пока не общался с руководством «Лейпцига», потому что нам нечего обсуждать. У меня действующий контракт до 2023 года», - цитирует специалиста «Fcbinside.de».

Напомним, ранее бывший игрок мюнхенского клуба Лотар Маттеус заявил, что нынешний рулевой «Лейпцига» является преемником Ханса-Дитера Флика, который летом возглавит сборную Германии.

После 28 игр «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 60 очков и уступая лидирующей «Баварии» пять баллов.