Ибрагимовича могут на три года отстранить от футбола

ФИФА и УЕФА могут отстранить Златана Ибрагимовича на три года от любой деятельности, связанной с футболом.

Как сообщает Aftonbladet, компания Unknown AB, которая принадлежит Ибрагимовичу, являются владелицей 10% букмекерской компании Bethard.com

Футболистам запрещено учувствовать в соревнованиях УЕФА и ФИФА, имея доля в букмекерских конторах, и Златан нарушил это правило, сыграв в нынешнем сезоне за «Милан» в Лиге Европы и приняв участие в мартовских отборочных матчах чемпионата мира 2022 года в составе сборной Швеции.

Теперь его могут наказать серьезным денежным штрафом или отстранить от футбола.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел 25 матчей за «Милан», забив 17 мячей и сделав три голевые передачи.