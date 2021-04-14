УЕФА дисквалифицировал защитника «Славии» Куделу на 10 матчей за проявление расизма

Защитник пражской «Славии» Онджрей Кудела дисквалифицирован на десять матчей еврокубков за проявление расизма в отношении полузащитника «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глена Камара.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Инцидент произошел 18 марта во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» – «Славия». Кудела оскорбил Камара во время игры, а после игры темнокожий футболист шотландского клуба избил чеха в подтрибунном помещении.

Камара в свою очередь дисквалифицирован на три игры за нападение на Куделу.

Напомним, что «Славия» прошла «Рейнджерс» по сумме двух матча, сыграв вничью 1:1 дома и победив 2:0 в Глазго.