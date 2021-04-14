Кларенс Зеедорф: В ФИФА и УЕФА нет равенства

«Если я хочу поговорить с партнером по команде или тренером, проблем нет - я могу прикрыть рот рукой.

Но когда ты подходишь к судье или игроку сопернику, это нужно запрещать и карать жёлтой карточкой.

Мне хотелось бы видеть реакцию со стороны ФИФА и УЕФА. В самих этих организациях нет равенства. Надо начинать оттуда, подавать пример, и ситуация изменится к лучшему», - цитирует Зеедорфа «Sky Sports».

Напомним, УЕФА дисквалифицировал на десять матчей игрока пражской «Славии» Ондржея Кудела, в матче Лиги Европы оскорбившего на расовой почве футболиста шотландского «Рейнджерс» Гленна Камара.