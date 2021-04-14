Мирча Луческу: Думаю только о матче с «Шахтером», остальное будет известно позже

«Мы первые в таблице, но впереди дерби, это важный матч.

Да, раньше я тренировал Донецкий клуб, но я профессионал. Болельщики «Шахтера» не обрадовались моему решению возглавить «Динамо», эмоции и чувства остались.

Что касается моего будущего в киевском клубе, то сейчас я думаю только о предстоящем матче. Остальное будет известно позже», - цитирует румынского специалиста «Tuttomercatoweb».

Напомним, «Динамо» (Киев) и донецкий «Шахтер» проведут ближайший матч в рамках УПЛ между собой.

Киевляне лидируют в чемпионате, Донецкий клуб на втором месте.