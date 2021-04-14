Рэшфорд может пропустить ответный матч Лиги Европы «МЮ» с «Гранадой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Гранадой» из-за повреждения.

«Рэшфорд не тренировался утром. Предоставлю ему максимально возможное время для восстановления. Маркуса до сих пор беспокоят боли в ноге. Будем надеяться, что он будет готов сыграть завтра», — приводит слова тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера официальный сайт манкунианцев.

В первом матче «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Гранадой».

В текущем розыгрыше Лиги Европы Рэшфорд провел четыре матча, в которых забил два гола.