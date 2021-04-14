«Он хорошо вливается в команду». Фигу высказался об игре Миранчука за «Аталанту»

Бывший португальский футболист Луиш Фигу поделился своим мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Аталанта» в этом сезоне играет очень хорошо. Гасперини отлично делает свою работу. Что касается Миранчука, то он хорошо вливается в команду. Я сужу это по тому, что он уже успел забить несколько голов. Думаю, он будет только улучшать свои навыки в будущем», - приводит слова Фигу Sport24.ru

Напомним, что Миранчук перешел в итальянский клуб из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. За время нахождения в «Аталанте» россиянин вышел на поле 25 раз, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.