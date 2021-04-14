Попов приступил к тренировкам с «Сочи»

Болгарский полузащитник «Сочи» Ивелин Попов вновь начал тренироваться с командой. Об этом сообщил сам игрок, выложив фотографию выхода на газон в своем Instagram.

Напомним, Попов получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:1), который стал первым для тнего за новый клуб после перехода из «Ростова». На 71-й минуте встречи болгарин попросил замену.

Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.

Таким образом, в текущем сезоне игрок провел три матча и отдал одну результативную передачу.