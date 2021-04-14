Луиг Фигу: Если сборная России выйдет из группы, то на Евро может пройти очень далеко

Бывший португальский футболист Луиш Фигу оценил перспективы сборной России на Евро-2020.

«Мы видели на ЧМ-2018, как России помогают домашние стены, и если она выйдет из группы, то может пройти очень далеко», - сказал Фигу в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, проиграв по пенальти команде Хорватии.

Евро-202 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе Санкт-Петербурге.