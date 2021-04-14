СМИ: Флик в ближайшее время объявит об уходе из «Баварии»

Ханс-Дитер Флик в ближайшее время объявит об уходе с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании сезона.
Как утверждает Kicker, 56-летний специалист станет новым наставником сборной Германии. После чемпионата Европы он сменит на этом посту Йоахима Лева.
Напомним, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив по итогам двухматчевого противостояния французскому ПСЖ.
Под руководством Флика «Бавария» стала чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов-2019/2020, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
источник: Kicker