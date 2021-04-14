Микель Артета: Единственный осязаемый критерий развития – результаты

«Победа над «Славией» однозначно может ответить на вопрос о прогрессе «Арсенала». Единственный осязаемый критерий развития – результаты. Хорошо ты работаешь или нет, люди извне будут оценивать вас только по результатам.

Внутри клуба может существовать много способов оценить тебя, но в конечном счёте людям за пределами клуба важен лишь результат, какое-то выражение того, что мы движемся в верном направлении», – цитирует Артету «Sky Sports».

Напомним, ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Славия» — «Арсенал» пройдёт в четверг, 15 апреля, в Праге.

Неделю назад в первой встрече команды сыграли вничью – 1:1.