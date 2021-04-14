Эрик тен Хаг: Мы будем упорно бороться

«Все футболисты «Аякса» готовы сыграть. Мы многому научились в первой встрече с «Ромой». Результат был не в нашу пользу, но мы настроены оптимистично. Мы боролись и имели множество возможностей, чтобы забить. Мы продолжим работать над этим и в предстоящей встрече. Если «Рома» уйдёт в оборону, нам придётся адаптироваться к ситуации и работать с пространством, которое нам предоставят. Мы будем упорно бороться», — приводит слова тен Хага «Football Italia».

Напомним, первую встречу в Амстердаме итальянцы выиграли со счетом 2:1.

Ответная игра состоится завтра в 22:00 по московскому времени.