«Атлетико» намерен подписать двух игроков Серии А

Руководство «Атлетико» собирается усилить свой состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, мадридский клуб рассматривает покупку правого защитника «Удинезе» Науэля Молины в качестве возможного сменщика Кирана Триппьера на фланге обороны.

Также «матрасники» заинтересованы в приобретении опорного полузащитника «Дженоа» Николо Ровеллы, арендованного на два сезона у «Ювентуса». Команда Диего Симеоне впечатлена выступлениями 19-летнего итальянца в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Молина перешел в «Удинезе» в сентябре прошлого года из «Бока Хуниорс». В сезоне-2020/21 23-летний аргентинец отыграл 23 матча, отдав пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ровелла является воспитанником академии «Дженоа». «Ювентус» заплатил за переход юного хавбека 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 встречах и отличился одной результативной передачей. Футболист вернется в туринский клуб 30 июня 2022 года.