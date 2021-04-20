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20 апреля 23:32
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Сити» официально покинул состав участников Суперлиги

Проект турнира был аннулирован на фоне негативной реакции болельщиков.

«Манчестер Сити» отказался от участия в Суперлиге. Соответствующее заявление опубликовано на сайте англичан.

Ранее стало известно, что «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм» стали инициаторами нового проекта.

Позже в УЕФА и ФИФА раскритиковали идею с созданием турнира, отметив, что его участники не смогут выступать в еврокубках. Более того, футболистам этих клубов запретят играть на чемпионатах Европы и мира.

По данным СМИ, многие клубы отказались от участия в Суперлиге из-за негативной реакции со стороны болельщиков. К слову, перед матчем «Челси» и «Брайтона» в АПЛ фанаты «синих» заблокировали вход на стадион, а успокаивать разъяренную толпу вышел легендарный вратарь лондонцев Петр Чех.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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