«Зенит» разгромил «Ротор» и упрочил лидерство в чемпионате

В 27-м туре РПЛ петербургский «Зенит» дома уверенно переиграл волгоградский «Ротор» со счетом 6:0.

В составе победителей отличились Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и дважды Александр Ерохин. Также мяч в свои ворота отправил защитник волгоградцев Соломон Кверквелия.

После этого матча сине-бело-голубые укрепили свою преимущество в чемпионате России, набрав 58 очков. На втором месте расположился московский «Локомотив» (49 баллов), но у железнодорожников одна игра в запасе. «Ротор» же находится на 15-й строчке, в активе волжан 18 очков.

В следующем матче «Зенит» дома примет «Локомотив» (2 мая), а волгоградский клуб на своей арене сыграет с «Ахматом» (1 мая).

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