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Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Уиган Атлетик 1 Бёртон Альбион 1 П1 4.50 Х 1.50 П2 5.70
Англия - Первая лига 2-й тайм, 82' Оксфорд Юнайте 3 Плимут Аргайл 1
Англия - Первая лига 2-й тайм, 80' Гиллингем 2 Нортгемптон Та 0
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Англия - Первая лига 2-й тайм, 78' Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 5.20 Х 1.55 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 79' Ноттингем Форе 1 Сток Сити 1 П1 5.00 Х 1.45 П2 6.50
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«Зенит» разгромил «Ротор» и упрочил лидерство в чемпионате
24 апреля 18:22
автор: Степан Шереметьев

«Зенит» разгромил «Ротор» и упрочил лидерство в чемпионате

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

В 27-м туре РПЛ петербургский «Зенит» дома уверенно переиграл волгоградский «Ротор» со счетом 6:0.

В составе победителей отличились Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба и дважды Александр Ерохин. Также мяч в свои ворота отправил защитник волгоградцев Соломон Кверквелия.

После этого матча сине-бело-голубые укрепили свою преимущество в чемпионате России, набрав 58 очков. На втором месте расположился московский «Локомотив» (49 баллов), но у железнодорожников одна игра в запасе. «Ротор» же находится на 15-й строчке, в активе волжан 18 очков.

В следующем матче «Зенит» дома примет «Локомотив» (2 мая), а волгоградский клуб на своей арене сыграет с «Ахматом» (1 мая).

Чемпионат России

27-й тур

Зенит – Ротор - 6:0 (1:0, 5:0)

Голы: автогол Кверквелия, 45, Малком, 56, Мостовой, 65, Дзюба, 75, Ерохин, 77, Ерохин, 87.

Зенит – Лунев, Дуглас Сантос, Чистяков (Кравцов, 76, Хотулев, 83), Ракицкий (Круговой, 61), Вендел, Мостовой, Барриос (Оздоев, 61), Сутормин, Малком, Дриусси, Дзюба (Ерохин, 76).

Ротор – Чондрич, Серченков, Кверквелия, Байрыев, Давиташвили, Песегов, Жигулев, Алейник, Кипиани, Муллин (Вершков, 68), Щеткин (Медведь, 79).

Предупреждение: Сутормин, 89.

источник: «Советский спорт»
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