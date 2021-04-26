Защитник «Спартака» Илья Кутепов после победы над ЦСКА: Впереди три матча - три финала

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поздравил болельщиков клуба с победой над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура российской премьер-лиги.

«Москва - красно-белая! Всех с победой в дерби! Жесткая игра, немного прилетело мне в голову. Хотя и не такое бывало. Впереди три матча - три финала. Будем биться», - написал Кутепов на своей странице в инстаграме.

После окончания дерби стало известно, что Кутепов заканчивал встречу с ЦСКА с сотрясением мозга средней степени тяжести.

Напомним, что после окончания 27-го тура российской премьер-лиги «Спартак» идет третьим в таблице, набрав 50 очков.