Онопко – об игре «Рубин» – «Краснодар»: Заслуженная победа команды Гончаренко

Экс-тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал победу «Краснодара» в Казани над «Рубином» в прошедшем туре чемпионата России.

— Заслуженная победа команды Гончаренко. «Рубин» не был похож на себя, они очень зависимы от Кварацхелии, так еще и потеряли двух нападающих. В первом тайме казанцы вообще глухо оборонялись, даже не припомню ни одной атаки. «Краснодар» был агрессивнее, создавал классные моменты, да и мяч Ионов хороший забил, — передает слова Онопко «Чемпионат».

Команда Леонида Слуцкого осталась на четвертом месте в турнирной таблице с 46 очками. «Быки» набрали 38 очков и переместились на десятую строчку.