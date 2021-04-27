Михаил Вилков: Сейчас судьи не имеют веса в футбольном обществе – нас обстреливают по одному

Российский судья Михаил Вилков, недавно получивший пожизненное отстранение от работы в любых футбольных матчах, рассказал о сложностях работы арбитров в современных реалиях футбола.

– Сейчас такое время, что судейский коллектив не имеет веса в этом футбольном обществе. Нам сказали, чтобы мы не лезли – решения за руководителями. Намекнули, что это бесполезно. Не вспомню такого, чтобы коллектив за кого-то встал. Хотя во времена работы Розетти он нам сам говорил: когда вы одно целое – вы можете сделать все. Сейчас же отстреливают по одному, и это проходит бесследно, – сказал Вилков в интервью «Чемпионату».

Напомним, что 41-летний Вилков был отстранен от судейства после матча 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). В общей сложности на счету специалиста 175 отработанных матчей в рамках чемпионатов России.

Вчера, 26 апреля, арбитр встретился с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом.