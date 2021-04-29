Газизов отреагировал на письмо супруги Федуна, которое связывают с его работой в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся новость о том, что жена владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова в одном из своих писем предъявила претензии к его работе в стане красно-белых.

– Я не хочу отвечать «Спартаку». Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать – это несерьезно. Если кто-то официально что-то сказал – другое дело. Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов, – цитирует Газизова Sport24.

Напомним, что 52-летний Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. На данный момент он вернулся в «Уфу» – он находился в команде в период с 2012 года.