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29 апреля 18:26
автор: Владислав Корегин

Газизов отреагировал на письмо супруги Федуна, которое связывают с его работой в «Спартаке»

Ранее в сети появился список из 13 претензий. Вероятно, он посвящен Газизову, работавшему гендиректором москвичей.

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал появившуюся новость о том, что жена владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова в одном из своих писем предъявила претензии к его работе в стане красно-белых.

– Я не хочу отвечать «Спартаку». Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии, пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать – это несерьезно. Если кто-то официально что-то сказал – другое дело. Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел без конфликтов, – цитирует Газизова Sport24.

Напомним, что 52-летний Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. На данный момент он вернулся в «Уфу» – он находился в команде в период с 2012 года.

источник: Sport24.ru
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