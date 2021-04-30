«Советский спорт» поддерживает коллег из «Чемпионата» и Sports.ru

Один из клубов отказал журналисту в аккредитации на матч. Увы, в нашей стране это событие рутинное и встречающееся не в первый раз. К сожалению, большая часть этого вообще не заметит.

Но нас эта ситуация задевает. И вот почему. Во-первых, наказать журналиста за то, что он написал свою версию о происходящем в клубе - это не просто акт цензуры, это мелкая и подлая месть. Так вести себя нельзя. И говорить об этом нужно. А во-вторых, печально, что цеховой солидарности становится все меньше. Именно поэтому «Советский спорт» считает необходимым заявить, что клуб занял неадекватную, несправедливую по отношению к обществу и болельщикам позицию. И «Советский спорт» поддерживает коллег, заявивших о нежелании освещать ближайший матч ЦСКА.