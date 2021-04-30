«Чемпионат» и Sports.ru объявили бойкот ЦСКА

«Мы - редакции «Чемпионата» и Sports.ru - считаем такие действия неприемлемыми. Журналисты должны иметь равный и свободный доступ к матчам и спикерам. Действуя подобным образом, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по официальным аккредитациям, на страницах наших сайтов не будет материалов о ЦСКА. Только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова - но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее ЦСКА отказал в выдаче аккредитации на матч 28-го тура РПЛ с «Уфой» журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову, опубликовавшему статью об армейском клубе.