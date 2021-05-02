«Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно стал чемпионом РПЛ

«Зенит» разгромил на своем поле «Локомотив» в матче 28-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России.

Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.

В составе хозяев хет-трик оформил Сердар Азмун (39-я, 45+3 и 46-я минуты). Дубль в активе Артема Дзюбы (19 и 51). Еще один мяч забил Малком (67). Единственный гол москвичей на счету Франсуа Камано (56).

Таким образом, «Зенит» в седьмой раз в истории и в третий раз подряд выиграл чемпионат страны.

Команда из Санкт-Петербурга набирает 61 очко, «красно-зеленые» занимают второе место с 52-мя баллами.