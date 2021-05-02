«Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно стал чемпионом РПЛ

«Зенит» разгромил на своем поле «Локомотив» в матче 28-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России.
Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.
В составе хозяев хет-трик оформил Сердар Азмун (39-я, 45+3 и 46-я минуты). Дубль в активе Артема Дзюбы (19 и 51). Еще один мяч забил Малком (67). Единственный гол москвичей на счету Франсуа Камано (56).
Таким образом, «Зенит» в седьмой раз в истории и в третий раз подряд выиграл чемпионат страны.
Команда из Санкт-Петербурга набирает 61 очко, «красно-зеленые» занимают второе место с 52-мя баллами.
8 мая новоиспеченный победитель турнира сыграет в гостях с «Уфой», а «Локомотив» примет «Динамо».
Чемпионат России
28-й тур
«Зенит» – «Локомотив» - 6:1 (3:0)
Голы: Дзюба, 19; 51, Азмун, 39; 45+3 (с пенальти); 46, Малком, 67 - Камано, 56.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 81), Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70), Малком (Сутормин, 80).
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука (Лысцов, 83), Пабло, Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Смолов (Зе Луиш, 65), Камано (Лисакович, 58).
Предупреждения: Барриос, 36, Кузяев, 69 - Крыховяк, 22, Мухин, 38, Пабло, 45+1, Миранчук, 61, Рыбчинский, 87