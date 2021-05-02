Боярский – о победе «Зенита» над «Локомотивом»: Сделали не самую плохую команду, как щенков

Народный артист России Михаил Боярский поделился эмоциями после победы «Зенита» над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

Отметим, что выиграв у красно-зеленых, «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ и завоевал титул в третий раз кряду.

«Поздравляю «Зенит» с победой! Закономерный результат. Бесспорная победа лучшей команды страны. Доказали это. «Локомотив», не самую плохую команду, сделали как щенков, забили где надо», – приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».