Игроки «Монако» и «Лиона» устроили драку после окончания матча 35-го тура лиги 1 (видео)

Игроки «Монако» и «Лиона» подрались после окончания очного матча 35-го тура лиги 1.

At the end of the game... pic.twitter.com/vsD0O6bdhO — Enock Essel Niccolo Makaville (@EsselKobina39) May 2, 2021

В результате главный арбитр встречи Клеман Тюрпен удалил по двух игроков в составе каждой из команд. Красные карточки получили Маттиа де Шильо и Марселу из «Лиона» и Пьетро Пеллегри и Виллем Жеббель из «Монако». Помимо этого на 70-й минуте матча был удален Максенс Какере, полузащитник лионской команды получил вторую желтую карточку.

Добавим, что встреча закончилась победой «Лиона» со счетом 3:2, а российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участия в матче. Футболист по-прежнему находится на самоизоляции после того, как заразился коронавирусом.