Николай Наумов: «Зениту» надо перестать позориться в Лиге чемпионов

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал очередное завоевание золотых медалей РПЛ петербургским «Зенита».

«Им надо перестать довольствоваться результатом в чемпионате России, – отметил Наумов в интервью для «Чемпионата». – Уже надо стараться что-то доказывать в Европе. Мы все понимаем, что «Зенит» – флагман российского футбола, мы знаем, что это лучший клуб России. Но мы хотим, чтобы они стали конкурентоспособными и на европейской арене. Этого, к сожалению, не происходит. То, как они сыграли в прошлом году в Лиге чемпионов, — просто катастрофа.

Я думаю, что сейчас руководству «Зенита» и «Газпрома» надо подумать, как усилить команду, как сделать так, чтобы мы не опозорились в следующем розыгрыше. Это будет непозволительно для «Зенита». Сколько мы можем это терпеть? «Зенит» должен ставить себе задачи хотя бы выйти из группового этапа Лиги чемпионов».

Под руководством Семака «Зенит» в третий раз подряд выиграл чемпионат России, но ранее дважды провалился в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне петербургская команда заняла последнее четвертое место в одной группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».