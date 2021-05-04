«Эмполи» разгромил «Козенцу» и вернулся в серию А

В составе победителей отличились Манкузо, Байрами и дважды Ла Мантия.

Таким образом, отрыв «Эмполи» набрал 70 очков, обеспечив отрыв занимающего третье место «Лечче» в девять баллов.

За оставшиеся три путевки развернется ожесточенная борьба. На данный момент второе место, дающее право напрямую выйти в серию А, с 63 очками занимает «Слернитана».

На третьей и четвертой строчках, гарантирующих участие в полуфиналах плей-офф за повышение в классе, располагаются «Лечче» и «Монца» (по 61 очку).

На попадание же в четвертьфинал претендует даже идущая 13-й «Пиза».