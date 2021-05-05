«Крылья Советов» обеспечили себе первое место в ФНЛ, обыграв «Спартак-2» благодаря дублю Сергеева

В перенесенном матче 35-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле уступил «Крыльям Советов» с результатом 0:2.

На 30-й минуте форвард гостей Иван Сергеев открыл счет, реализовав выход один на один с вратарем красно-белых Тимуром Акмурзиным, а на 57-й забил свой второй гол, ударом в касание замкнув прострел Егора Голенкова.

Стоит отметить, что на 47-й Сергеев не реализовал пенальти. Его удар с «точки» парировал Акмурзин.

Благодаря дублю 25-летний нападающий «Крыльев» установил новый бомбардирский рекорд первого дивизиона. Всего в активе Сергеева 39 голов в текущем первенстве ФНЛ. Ранее лучшее достижение принадлежало Андрею Федькову, который в 2004 году забил 38 мячей в составе грозненского «Терека» (так тогда назывался «Ахмат»).

Победа в Москве гарантировала «Крылья Советов» первое место в ФНЛ по итогам сезона. Самарская команда, которую тренирует Игорь Осинькин, набрала 95 очков в 40 матчах. У занимающего второе место «Оренбурга» – 88.