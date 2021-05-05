«Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет возможность подписать футболиста после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Трансфер может обойтись в 100 миллионов евро, сообщает AS.

По информации источника, руководство каталонского клуба считает, что возвращение Неймара не только повысит общий уровень команды, но и получит сильного партнера для связки с Лионелем Месси.

Напомним, бразилец перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В составе парижан Неймар провел 65 матчей, и забил 53 мяча.