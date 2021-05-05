Тренер «Крыльев Советов»: Сергеев установил большой рекорд. Он заслужил это

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» прокомментировал историческое достижение футболиста своей команды.

— Ваня Сергеев установил сегодня большой рекорд. Он нам помог, и команда помогла ему. Я очень рад, что так случилось сегодня и не нужно еще думать о рекорде. Иван сыграл очень здорово в этом сезоне. Много открывается и передвигается по полю. Он этот рекорд заслужил, — передает слова Осинькина пресс-служба ФНЛ.

Предыдущий рекорд по забитым голам за один сезон в ФНЛ принадлежал нападающему Андрею Федькову из грозненского «Терека», который отметился 38 забитыми голами в сезоне 2004 года.