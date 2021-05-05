Сергеев не собирается покидать «Крылья Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал свое будущее в команде.

— Конечно, я хочу остаться в «Крыльях» — все хотят, чтобы команда сохранилась. Игорь Витальевич — это топ-тренер, но у него получится стать еще более известным тренером. Под его руководством команда показывает феноменальный футбол, и все, конечно, хотят, чтобы все осталось как есть, — цитирует 26-летнего футболиста «Чемпионат».

Отметим, что Сергеев стал рекордсменом ФНЛ по забитым голам, забив свои 38-й и 39-й голы в поединке с красно-белыми.