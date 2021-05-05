Агент Заболотного заявил, что не контактировал с «Краснодаром»

Олег Артемов, агент российского футболиста Антона Заболотного, прокомментировал информацию о переговорах по трансферу в «Краснодар».

«Я ни с кем не общался из «Краснодара». Новый контракт от «Сочи»? Сейчас идет чемпионат, все разговоры будут после окончания», – приводит слова Артемова Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент 29-летний Заболотный выступает за «Сочи». Его контракт истекает этим летом.

В нынешнем сезоне форвард забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 28 играх.