Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на отказ в получении лицензии РФС

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал решение РФС не выдавать лицензию самарскому клубу.

— Нужно ознакомиться с документами от комиссии по лицензированию, пока их от РФС не получили. Это связано в первую очередь с финансами, думаю. Хочется верить, что все будет хорошо. Посмотрим, какие критерии не выполнили, и будем исправлять, — приводит слова Калакуцкого «РИА Новости».

Добавим, что клубы могут исправить замечания Комиссии по лицензированию. У них есть время до 12 мая.

Помимо самарцев лицензию не получили «Оренбург», «Торпедо», «Нефтехимик», «Алания» и «Балтика».