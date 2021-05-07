«Оренбург» показал состояние домашнего стадиона (видео)

Пресс-служба «Оренбурга» на своем Youtube-канале опубликовала видео-экскурсию по домашнему стадиону «Газовик», состояние которого было раскритиковано экс-президентом московского «Спартака» Андреем Червиченко.

Стадион на данный момент вмещает 7,5 тысяч зрителей, а по регламенту РПЛ должно быть не менее десяти тысяч мест для болельщиков.

«Оренбург» за два тура до окончания чемпионата ФНЛ занимает второе место в турнирной таблице с 88 очками, у идущего третьим «Нижнего Новгорода» на четыре балла меньше.