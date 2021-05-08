Аджоев – о работе арбитра в матче «Арсенал» – «Рубин»: Левников решал свою задачу. Молодец

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев оценил решения судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым, работавшей в матче «оружейников» против казанского «Рубина» (2:4).

«Началось все с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отмененного. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было четко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение, симуляция, которая наказывается жёлтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было.

Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал желтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал», – цитирует Аджоева «Чемпионат».