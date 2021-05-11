Степашин – о вызове Захаряна в сборную России: Ему нужно много работать, это большой аванс

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о попадании полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в расширенный список сборной России на Евро-2020.

«Очень рад, что Станислав Саламович Черчесов заметил молодого и талантливого игрока. Однако Захаряну еще нужно очень много работать, и это большой аванс», – приводит ТАСС слова Степашина.

Отметим, что Захарян впервые получил вызов в национальную команду. В текущем сезоне 17-летний полузащитник провел за «Динамо» 12 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Добавим, что в расширенном списке сборной России присутствует 30 футболистов. Окончательная заявка из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии.