Брендан Роджерс: «Лестер» преуспел в матчах с топ-командами. Мы сделали большой шаг к Лиге чемпионов

«Эта победа стала большим шагом к Лиге чемпионов. Я очень горжусь своей командой. Мы отлично начали матч, а Люк Томас забил просто изумительный гол.

После того, как мы открыли счет, «Лестер» утратил контроль над игрой. Во втором тайме мы уже не давали сопернику столько пространства. В этом сезоне мы определенно преуспели в матчах с топ-клубами.

Поздравляю Хосепа Гвардиолу и его команду. Они заслужили титул и финал Лиги чемпионов», – цитирует специалиста BBC.

Напомним, в матче 35-го тура АПЛ «Лестер» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и сделал недосягаемым «горожан» для ближайших преследователей.