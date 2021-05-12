В Москве задержали мужчину, избившего директора «Спартака» по связям с общественностью

Сотрудник «Мосводоканала» Жафяр Боровков был задержан полицией Москвы после нападения на директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова.
Как сообщает Telegram-канал Baza, 31-летний мужчина, работающий монтажником, уже дал признательные показания.
Напомним, что вечером 9 мая Фетисов подвергся нападению. Как сообщалось в СМИ, он оказался участником конфликта в одном из московских ресторанов. Медиадиректору красно-белых нанесли несколько ударов, в данный момент он находится в реанимации.
В интернете опубликовали видео избиения медиадиректора «Спартака» Фетисова
источник: Телеграм-канал Baza