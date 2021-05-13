«Аль-Садд» объявил о продлении контракта с Хави

Пресс-служба «Аль-Садда» сообщила о том, что главный тренер Хави Эрнандес продлил контракт с командой.
По информации источника, соглашение 41-летнего специалиста с катарским клубом рассчитано на два ближайших сезона
Испанец возглавил команду в июле 2019 года. Под его руководством коллектив одержал 48 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. В сезоне-2020/21 команда стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча в национальном первенстве.
Ранее сообщалось, что Хави является одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».
источник: ФК «Аль-Садд»