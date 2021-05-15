Руководство «Фенербахче» предлагает Леву пост главного тренера

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Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Лейшойнш 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Бёрнли 0 Лидс Юнайтед 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Аталанта 0 П1 13.0 Х 7.20 П2 1.22
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Торино 0 П1 3.20 Х 3.00 П2 2.55
Испания - Сегунда 17:00 Кастельон 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:00 Вилафранкензе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 17:00 Саутгемптон 0 Фулхэм 0 П1 2.02 Х 3.70 П2 3.70
Италия - Серия B 17:30 Козенца 0 Асколи 0
Болгария - Первая лига 17:30 Лудогорец 0 Арда 0 П1 1.45 Х 4.20 П2 6.90
Португалия - Сегунда 18:00 Мафра 0 Арока 0 П1 5.20 Х 3.00 П2 1.82
Италия - Серия А 19:00 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.18 Х 3.80 П2 3.20
Кубок Англии 19:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.64 Х 3.90 П2 5.40
Испания - Сегунда 19:30 Луго 0 Мирандес 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Греция - Суперлига 19:30 Ларисса 0 ПАС 0
Греция - Суперлига 19:30 ОФИ 0 Панетоликос 0 П1 1.57 Х 3.90 П2 6.30
Греция - Суперлига 19:30 Аполлон Смирни 0 Ламия 0 П1 2.26 Х 3.10 П2 3.50
Греция - Суперлига 19:30 Атромитос 0 Волос 0 П1 2.03 Х 3.50 П2 3.60
Болгария - Первая лига 20:00 Локомотив Пл 0 ЦСКА С 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Бруклин Нетс 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.22 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Индиана Пэйсер 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 2.45 П2 1.52
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Нью-Йорк Никс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.42 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Сан-Антонио Сп 0 Финикс Санз 0 П1 4.00 П2 1.22
НБА - регулярный чемпионат 21:00 Миннесота Тимб 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.95 П2 1.80
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Лацио 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Альбасете 0 П1 1.60 Х 4.00 П2 5.80
Англия - Премьер-лига 22:00 Брайтон энд Хо 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.35
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Сарагоса 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 22:30 Эдмонтон Ойлер 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.60
15 мая 06:58
автор: Евгений Лиманский

Руководство «Фенербахче» предлагает Леву пост главного тренера

Немецкий специалист покинет сборную Германии по окончании Евро-2020.

Руководство стамбульского «Фенербахче» ведет активную работу по привлечению на пост главного тренера клуба Йоахима Лева, сообщает Lequipe.fr.

Наставник покинет бундестим по окончании чемпионата Европы. С 2006 года немцы провели под руководством Лева почти две сотни матчей, из которых выиграли более 120 и забили почти полтысячи мячей.

Добавим, что в марте руководство «Фенербахче» отправило в отставку главного тренера Эрола Булута. Перед заключительным туром чемпионата Турции команда замыкает тройку сильнейших, уступая два очка другим столичным клубам – «Бешикташу» и «Галатасараю».

источник: «Советский спорт»
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