Руководство «Фенербахче» предлагает Леву пост главного тренера

Руководство стамбульского «Фенербахче» ведет активную работу по привлечению на пост главного тренера клуба Йоахима Лева, сообщает Lequipe.fr.

Наставник покинет бундестим по окончании чемпионата Европы. С 2006 года немцы провели под руководством Лева почти две сотни матчей, из которых выиграли более 120 и забили почти полтысячи мячей.

Добавим, что в марте руководство «Фенербахче» отправило в отставку главного тренера Эрола Булута. Перед заключительным туром чемпионата Турции команда замыкает тройку сильнейших, уступая два очка другим столичным клубам – «Бешикташу» и «Галатасараю».