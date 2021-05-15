ФК «Красава» будет проводить матчи в подмосковном Жуковском

Экс-футболист и блогер Евгений Савин рассказал, что футбольный клуб «Красава», владельцем которого он является, будет проводить домашние матчи в городе Жуковский Московской области.

Своих соперников команда примет на стадионе «Метеор», а тренировочные занятия будут проходить на базе в Бронницах.

«Сегодня последний день подачи документов на лицензирование. Мы готовы. Проделана огромная работа, но мы, надеюсь, справились. С 17 по 31 мая мы проводим первый сбор», - написал Савин в своем инстаграме.

Напомним, изначально Савин планировал, что ФК «Красава» будет выступать в Одинцово, но в итоге блогер решил перевезти команду после своего участия в «Диктанте Победы» - акции «Единой России». Бывший футболист заявил, что его подставили и он не знал, кто является организатором мероприятия.