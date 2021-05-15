Завершилось первенство ФНЛ, определились все команды, которые вылетели в ПФЛ

Сегодня, 15 мая, матчами 42-го тура завершилось первенство ФНЛ сезона-2020/21.

Победителем турнира стали «Крылья Советов», набрав 101 очко. Самарский клуб и финишировавший третьим «Нижний Новгород» в следующем сезоне сыграют в премьер-лиге.

«Оренбург», который завершил сезон на второй строчке таблицы, не получил права подняться в элитный дивизион, поскольку Российский футбольный союз отказал клубу в выдаче лицензии для участия в РПЛ.

Стыковые матчи в нынешнем году проводить не будут.

В зоне вылета сезон завершили шесть команд ФНЛ. Они должны быть понижены в классе.