Капитан «Селтика» Браун завершил карьеру после 14 сезонов в команде (видео)

Капитан «Селтика» Скотт Браун завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Шотландец выступал за «Селтик» с 2007 года и провел за клуб 620 матчей, он является одним из семи игроков, сыгравших более 600 игр за клуб. В составе команды из Глазго Браун завоевал 22 трофея, включая десять титулов чемпиона Шотландии.

p̷l̷a̷y̷ ̷t̷h̷e̷ ̷s̷o̷n̷g̷

«Put Scooter on» 👍



What a journey of 1️⃣4️⃣ years it’s been for our 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗮𝗶𝗻, 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿, 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱 - @ScottBrown8 o/🍀#ThankYouBroony 💚🤍 pic.twitter.com/qblIBruYzr