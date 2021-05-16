«Ростов» – «Краснодар». Стартовые составы команд

Наставники «Ростова» и «Краснодара» Валерий Карпин и Виктор Гончаренко соответственно объявили составы команд на заключительный матч РПЛ сезона-2020/21.
«Ростов»: Рудаков, Терентьев, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамн, Фольмер, Глебов, Хашимото, Соу.
Запасные: Песьяков, Рукас, Павловец, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Норманн, Алмквист, Гигович, Обухов, Полоз, Саплинов.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Стоцкий, Классон, Кабелла, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Камболов, Уткин, Кайо, Марков, Берг.