Гильерме стал лучшим вратарем РПЛ по количеству матчей на ноль

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме стал лучшим вратарем российской премьер-лиги по количеству игр на ноль. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Гильерме не пропускал голы в 14 матчах, приняв участие в 25 играх чемпионата России.

Второе и третье место заняли Илья Лантратов (»Химки») и Сергей Песьяков (»Ростов»), оба отыграли на ноль 12 встреч, но Лантратов принял участие во всех 30 матчах чемпионата, когда на счету Песьякова 24 игры.

Добавим, что основной вратарь сборной России и московского «Динамо» Антон Шунин стал по этому показателю четвертым, оставив свои ворота в неприкосновенности в десяти матчах.