Юрген Клопп: Алиссон забил лучший вратарский гол, который я когда-либо видел

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил свое восхищение по поводу гола, который забил вратарь его команды Алиссон.

В 36-м туре чемпионата Англии мерсисадйцы одолели на выезде «Вест Бромвич» со счетом 2:1 благодаря точному удару головой в исполнении бразильского голкипера после подачи углового на исходе компенсированного времени (90+5).

«Вау – это самое подходящее слово, – заявил Клопп в интервью для BBC. – Это была зрелищная и хорошая игра. Пока это самый яркий момент сезона, но я надеюсь, что у нас будет и еще один.

Это был лучший вратарский гол, забитый вратарем, который я когда-либо видел! Так забивают самые лучшие нападающие. Если так забивает Жиру, все мы говорим, что это гол мирового класса. А ведь это и был гол мирового класса в исполнении Алиссона».

«Ливерпуль» занимает пятое место, набрав 63 очка. У «Челси», который идет четвертым, – 64.