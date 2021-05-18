«Челси» претендует на Малиновского

Атакующий полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может пополнить состав «Челси» по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Sun, лондонский готов рассматривает 28-летнего украинца в качестве усиления своей атакующей линии и готов выделить на данный трансфер около 23 миллионов евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне хавбек «бергамасков» отличился девятью забитыми мячами и 12 ассистами в 41 матче. Контракт футболиста с клубом серии А рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее заинтересованность в покупке Малиновского проявил «Интер».